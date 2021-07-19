مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الأحد، كسوة الكعبة المشرفة السابقة بكسوة جديدة مع بدء موسم الحج.

وتظهر اللقطات المصورة، قيام عمال الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستبدال الكسوة السابقة بكسوة جديدة ثم عمل على تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

ووفقاً لبيان وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع، عبد الحميد المالكي، "تستهلك الكسوة نحو 850 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 كلغ من أسلاك الفضة".

المصدر: رابتلي