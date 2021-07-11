شاهد.. عميات بناء سد الشيخ حسن الضخم في ريف اللاذقية

استأنفت عمليات بناء سد الشيخ حسن في ريف اللاذقية مع دخول فصل الصيف وتوقف الأمطار لتبلغ نسبة الإنجاز العامة فيه نحو 64 بالمئة، حيث من المتوقع وضعه في الخدمة بحلول عام 2023.

وخصصت السلطات السورية 7 مليارات ليرة سورية حيث من المقرر أن يغطي السد العجز في مصادر المياه ويؤمن مياه الشرب لـ 15 قرية بحوالي 200 ألف نسمة صيفا و40 ألف نسمة شتاء بغزارة 70 ليتر في الثانية، بالإضافة لري نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية المجاورة.

المصدر: وكالات