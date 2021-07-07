فيديو يظهر حجم الأضرار التي خلفها الانفجار في ميناء جبل علي بدبي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر حجم الدمار الذي خلفه الانفجار في ميناء جبل علي بدبي في الإمارات.

وتظهر اللقطات فرق الدفاع المدني وهي تتعامل مع آثار الانفجار الضخم، والذي لم تحدد أسبابه بعد.

وأشارت وكالة "وام" الإماراتية، أن "انفجارا ضخما وقع في الميناء، وبالتحديد في إحدى السفن الراسية ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب وسماع صوت الانفجار من مناطق مختلفة من المدينة".

وتوجهت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان الحادث للتعامل مع الانفجار، فيما لم يعلن عن أي أي إصابات أو ضحايا لحد الآن.



المصدر: RT