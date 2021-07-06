ملك هولندا يقود طائرة إلى ألمانيا

نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن القصر الملكي أن ملك هولندا فيليم ألكسندر قاد طائرة "بوينغ" في رحلتها من لاهاي إلى برلين يوم الاثنين في زيارة رسمية لألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قيادة الملك الهولندي لطائرة ليست أمرا مستغربا فهو يحمل رخصة طيار طائرة ركاب منذ فترة طويلة.

ووصل ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما اليوم الاثنين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث تم الترحيب بالضيفين بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

المصدر: وكالات