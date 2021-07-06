ملك هولندا يقود طائرة إلى ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrkz
نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن القصر الملكي أن ملك هولندا فيليم ألكسندر قاد طائرة "بوينغ" في رحلتها من لاهاي إلى برلين يوم الاثنين في زيارة رسمية لألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قيادة الملك الهولندي لطائرة ليست أمرا مستغربا فهو يحمل رخصة طيار طائرة ركاب منذ فترة طويلة.
ووصل ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما اليوم الاثنين إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، حيث تم الترحيب بالضيفين بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.
المصدر: وكالات