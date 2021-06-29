فيديو يظهر اقتراب المقاتلات الروسية من الفرقاطة الهولندية في البحر الأسود
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو تم تصويره من قمرة مقاتلة روسية يظهر اقتراب المقاتلات الروسية من فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية في البحر الأسود.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات وقاذفات روسية منعت سفينة هولندية من انتهاك الحدود الروسية في البحر الأسود، مشددة على أن تحليقات الطائرات نفذت بالتوافق التام مع القانون الدولي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن فرقاطة "إيفرتسين" الهولندية اتجهت من المياه الدولية في البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.
وأقلعت مقاتلات "سو 30" وقاذفات "سو 24" لمنع السفينة من انتهاك الحدود الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية