"مخاط البحر" يجتاح السواحل اليونانية

أمرت السلطات اليونانية بإجراء تحقيق في ظهور "مخاط البحر" بالقرب من جزيرة ليمنوس مع بدء أخذ العينات من قبل مفتشي البيئة.

ويدرس علماء البيئة في اليونان ما إن كانت طبقة لزجة مما يطلق عليه "مخاط البحر" تتكون حول جزيرة ليمنوس في بحر إيجه مرتبطة بانتشار مماثل منذ أسابيع يهدد الحياة البحرية في تركيا.

وأبلغت السلطات في ليمنوس، التي تضم نحو 30 شاطئا رمليا، بانتشار بقع مخاطية في أجزاء من ساحلها وفي البحر شمال وشرق وغرب الجزيرة.

ويقول علماء إن تغير المناخ والتلوث أسهم في انتشار المادة العضوية المعروفة أيضا باسم صمغ البحر وتتكون من مجموعة واسعة من الكائنات الدقيقة التي تتكاثر عند تدفق مياه الصرف إلى البحر.

المصدر: وكالات