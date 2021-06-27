الشرطة التركية تفرق مسيرة للمثليين في إسطنبول

فرّقت الشرطة التركية يوم السبت مظاهرة تطالب بحقوق مجتمع المثليين في اسطنبول.

وسار المتظاهرون في الشوارع حاملين أعلام قوس قزح ولافتات، قبل أن تواجههم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، اعتقل حوالي 20 شخصا، من بينهم مصور صحفي.

وحظرت السلطات التركية فعاليات المثليين مرارا في السنوات الأخيرة بدعوى مخاوف أمنية. واعتاد الآلاف على المشاركة في هذه المسيرات بشوارع إسطنبول قبل حظرها.

المصدر:رابتلي