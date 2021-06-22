شاهد.. أول تحليق لسيارة سباق طائرة

أجرت شركة Airspeeder أول رحلة تجريبية ناجحة لأول سيارة سباق طائرة "أوكتوكوبتر" Alauda Airspeeder Mk3 في صحراء أستراليا.

يأتي ذلك قبيل انطلاق 3 سباقات كبرى للسيارات الطائرة يتم التحكم بها عن بعد حيث من المتوقع انطلاق سباقات بمشاركة السيارات الطائرة المأهولة في عام 2022.

وسيجلس طيارو طائرة السباق Mk3 عن بعد في جهاز محاكاة يحاكي ديناميكيات وبيئة العمل في قمرة القيادة نفسها، فى حين أن الروبوت "Aviator '' الموجود على متن الطائرة سيدير رأسه عندما يدير الطيار رأسه.

المصدر: وكالات