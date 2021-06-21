سفير روسيا لدى واشنطن يعود إلى الولايات المتحدة

عاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إلى السفارة الروسية في واشنطن في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

ووصل السفير الروسي إلى مطار جون إف كينيدي بمدينة نيويورك، يوم الأحد، قبل أن يتابع طريقه إلى السفارة في واشنطن.

تم استدعاء أنطونوف إلى موسكو للتشاور الأسبوع الماضي، فور التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات