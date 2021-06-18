دب يصيب 4 أشخاص ويتسلل إلى قاعدة عسكرية في اليابان
قتل في مدينة سابورو، مركز محافظة هوكايدو شمال اليابان، دب وصل إلى المدينة وهاجم أربعة أشخاص وتسلل إلى داخل قاعدة عسكرية.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الدب الذي يبلغ طوله نحو 1.5 مترا ركض على مدى ساعات في شوارع المدينة ثم تسلل إلى داخل قاعدة أوكاداما الجوية ومطار أوكاداما المدني المجاور ما أسفر عن تعليق الرحلات فيه.
こりゃまたスゲェ映像だな！— 空猫＠札幌VOR/DME (@VFA_94) June 18, 2021
クマもそうだけど、車も歩行者もみんな神回避で、自衛隊員の方は門扉閉めようとするも熊の力に圧倒！！
クマは丘珠空港に突入していった！！
今は空港の滑走路も突っ切って、北丘珠地区にいるようだけど...
おやおや？自宅がどんどん近くなってくる😱 pic.twitter.com/y5B1Sqm3D8
UHBのYouTubeライブで熊が自衛隊の丘珠駐屯地襲った時の映像流れてたけどヤバすぎhttps://t.co/gH5JZiLS91pic.twitter.com/LfgHBrvZfo— 壁とか机とか (@ajitsuki_eggs) June 18, 2021
واختبأ الدب بعد ذلك في أحراش قرب المطار، حيث قتله صيادون بعد نحو تسع ساعات من ظهوره في المدينة.
وبين المصابين الذين هاجمهم الدب ثلاثة من سكان سابورو وموظف في القاعدة وتم نقل جميعهم إلى المستشفى.
المصدر: وكالات