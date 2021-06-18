دب يصيب 4 أشخاص ويتسلل إلى قاعدة عسكرية في اليابان

قتل في مدينة سابورو، مركز محافظة هوكايدو شمال اليابان، دب وصل إلى المدينة وهاجم أربعة أشخاص وتسلل إلى داخل قاعدة عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الدب الذي يبلغ طوله نحو 1.5 مترا ركض على مدى ساعات في شوارع المدينة ثم تسلل إلى داخل قاعدة أوكاداما الجوية ومطار أوكاداما المدني المجاور ما أسفر عن تعليق الرحلات فيه.

واختبأ الدب بعد ذلك في أحراش قرب المطار، حيث قتله صيادون بعد نحو تسع ساعات من ظهوره في المدينة.

وبين المصابين الذين هاجمهم الدب ثلاثة من سكان سابورو وموظف في القاعدة وتم نقل جميعهم إلى المستشفى.

المصدر: وكالات