شاهد.. روسي يسحب طائرة بوينغ تزن 40 طنا

تمكن الروسي مكسيم غاميتسكي من تحريك طائرة ركاب بوينغ 500 -737 بمقدار 15 مترا، مسجلا بذلك رقما قياسيا روسيا جديدا في رياضة المغامرة القوية.

ووفقا لمطار "سورجوت" فإن أقوى رجل في دائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي قام بسحب الطائرة التابعة لشركة "يوتير" التي تزن 40 طنا وتمكن بتحريكها 15 مترا خلال 38 ثانية في محاولته الثالثة.

ومكسيم غاميتسكي هو صاحب ألقاب "أقوى رجل في سورجوت" و"أقوى رجل في يوغرا" و"أقوى رجل في منطقة تيومين".

المصدر: رابتلي