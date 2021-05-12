من داخل طائرة.. صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية تتصدى للصواريخ الفلسطينية – فيديو

أظهر فيديو تم التقاطه من داخل طائرة مدنية كانت تروم الهبوط في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي صواريخ القبة الحديدية وهي تتصدى لرشقات صواريخ أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة.

ويظهر الفيديو العشرات من الومضات في الجو نتيجة تصدي للصواريخ التي أطلقت على مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية في غزة أمطرت المستوطنات القريبة من القطاع وكذلك مدن القدس وتل أبيب بالمئات من الصواريخ ردا على الانتهاكات الإسرائيلية والمستوطنين تجاه الفلسطينيين في القدس والاعتقالات بحق المواطنين المقدسيين في المدينة وحي الشيخ جراح تحديدا، وأيضا الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى.

المصدر: RT