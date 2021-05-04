مسابقة النساء العسكريات في فلاديقوقاز الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر مسابقة النساء العسكريات في مدينة فلاديقوقاز الروسية، حيث تنافسن في الإتقان بمهارات مختلفة ومنها عبور الحواجز وتقديم مساعدة أولية للجرحى.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
На «Военно-медицинской эстафете» во Владикавказе определили лучших в командном первенстве среди девушек. Представительницы Военно-медицинской академии, военных округов, Северного флота, ВКС, ВДВ и РВСН выполнили серию заданий, включавших преодоление препятствий, оказание первой помощи «раненому», его транспортировку и переправу через водную преграду. Военным медикам нужно было накладывать кровоостанавливающие жгуты, извлекать 65-килограммовый манекен из поврежденной техники, накладывать повязки, самостоятельно сооружать переправу через водную преграду и с ее помощью доставлять на другой берег и «раненого», и членов своей команды и закрепленное за ней снаряжение.