لقطات جوية تظهر محاولات مئات الأشخاص مغادرة جبل ميرون أثناء التدافع المميت
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تُظهر لقطات جوية حشدا كبيرا من الناس يحاولون إخلاء جبل ميرون خلال احتفال ديني قبل التدافع المميت الذي أودى بحياة 45 شخصًا وإصابة أكثر من 150 شخصًا في الساعات الأولى من يوم الجمعة.
وانهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، وبدأ الناس بعد ذلك بالتدافع ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وأخلت السلطات المهرجان وتم إنشاء مستشفى ميداني في الموقع، بينما قامت عشرات سيارات الإسعاف و6 طائرات مروحية بإجلاء الجرحى.
المصدر: وكالات