تشغيل أقوى توربين مد وجزر في العالم

أكملت شركة Orbital Marine Power الاسكتلندية بنجاح نصب وتشغيل توربين مد وجزر للطاقة البحرية سيتم توصيله بالمركز الأوروبي للطاقة البحرية قبالة جزر أوركني.

وهذا التوربين الذي أطلقت عليه تسمية Orbital O2 والذي تصل طاقته إلى 2 ميغاواط سيكون قادرا على توليد طاقة كافية لتزويد 2000 منزل في المملكة المتحدة بالطاقة سنويا، ما يجعله واحدا من أقوى توربينات المد والجزر في العالم المستخدمة حاليا.

ويبلغ طوله 72 مترا ووزنه 680 طنا.

المصدر: وكالات