اختبار ناجح لصاروخ جديد لنظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاختبار صاروخ جديد تابع لمنظومة الدفاع الروسي المضادة للصواريخ في ميدان تدريب ساري شاغان في كازاخستان.

وقال الجنرال سيرغي غرابتشوك، قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء الروسية، إن "الصاروخ الجديد المضاد للصواريخ أكد مواصفاته وأصاب هدفه المفترض بدقة".

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في تعليق لقناة RT إن "صواريخ تسيركون فرط الصوتية العابرة للقارات ستلتحق بالخدمة في المستقبل القريب".

المصدر: رابتلي + RT