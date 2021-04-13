تايوان تدشن أول سفينة حربية برمائية

دشنت تايوان الثلاثاء سفينة نقل برمائية هي الأولى من برنامجها البحري الجديد لبناء السفن، حيث حضرت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، مراسم إنزال السفينة إلى الماء في مدينة كاوشيونغ.

وهذه السفينة قادرة على دعم سفن الإنزال ومركبات الهجوم البرمائية AAV-7 ، بالإضافة إلى المروحيات، وهي مزودة بمدفع عيار 76 ملم ونظامين صاروخيين للدفاع الجوي ونظامي أسلحة القتال المباشر.

وتعتبر السفينة الأولى في سلسلة سفن النقل البرمائية التي يبلغ وزنها 10 آلاف طن وجرى تصميمها وبناؤها لتلبي احتياجات التدريبات الدفاعية التايوانية.

المصدر: AP