تسرّب كبير لمياه صرف في فلوريدا

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس حالة الطوارئ بعد تسرب كبير في بركة تخزين ضخمة لمياه الصرف الصحي في مقاطعة ماناتي بالولاية.

وقال حاكم فلوريدا إن أطقم الطوارئ تعمل على منع انهيار بركة مياه الصرف لتجنب "فيضان كارثي".

وقال مصدر في وزارة حماية البيئة بولاية فلوريدا إن المياه الموجودة في البركة هي خلط مياه مالحة مع مياه معالجة، وليس من توقعات بأن تكون سامة.

وتقول السلطات المحلية إنه تم اخلاء 316 منزلا في المنطقة.

المصدر: أ.ب.