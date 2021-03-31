روسيا تقدم معدات طبية لمستشفى سورية

قامت منظمات خيرية روسية بمساعدة العسكريين الروس بتسليم 20 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مستشفى الحصن البطريركي في محافظة حمص السورية.

ووتشمل المساعدات معدات الأشعة السينية والفحص بالموجات فوق الصوتية ومعدات لقسم الجراحة والمولد الكهربائي وكذلك أجهزة تهوية اصطناعية.

وتقع مستشفى الحصن البطريركي في قرية عين العجوز وكانت تعرضت للحصار من قبل المقاتلين في الفترة ما بين 2012 و2013، إلا أن الأطباء قد واصلوا تقديم الرعاية للمرضى في هذه الظروف الشاقة.

وعبر خالد يازجي مدير مشفى الحصن البطريركي عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش الروسي وللبطريرك يوحنا الأنطاكي وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على التعاون الوثيق وتقديم المساعدة اللازمة للمجتمعات المسيحية.

المصدر: RT