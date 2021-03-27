دهسه عمدا 3 مرات.. حادث مروع في العاصمة الأردنية و الأمن يقبض على الفاعل

أفادت تقارير إخبارية بمقتل شاب أردني بطريقة وصفت بـ"البشعة" بعد أن أقدم سائق سيارة على دهسه 3 مرات.

وذكرت "الدستور" أن الحادث وقع في منطقة في منطقة بيادر وادي السير حي القيسية بعمان، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الواقعة، قائلين "مروع جدا".

وحسب المواقع فإن الشاب العشريني يوسف صندوقة كان قد طلب من أحد السائقين التوقف عن التفحيط أمام منزله.

وفي وقت لاحقا ذكرت تقارير أن أجهزة الأمن الأردنية ألقت القبض على الفاعل.