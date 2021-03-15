اكتشاف أقدم أحفورة تيتانوصور على الإطلاق في الأرجنتين

اكتشف علماء أرجنتينيون ما يُعتقد أنها أقدم بقايا متحجرة تعود لديناصور عملاق في العالم، وذلك في التكوين الجيولوجي المعروف باسم تشكيل باخادا كولورادا في مقاطعة نيوكوين.

ويسمى النوع المكتشف في الحفريات الجديدة نينجاتيتان زاباتاي (Ninjatitan zapatai).

واتضح أن طول التيتانوصور Ninjatitan zapatai يبلغ 20 مترا ، وعمر عظامه 140 مليون عام، وهذا يثبت أن التيتانوصورات ظهرت في بداية العصر الطباشيري. وكانت هذه الحيوانات العملاقة التي عمرها أكثر من 120 مليون سنة حتى الآن غير معروفة للعلماء.

وتشير المجلة، إلى أن هذا الاكتشاف يعزز الفرضية التي تفيد بأن التيتانوصورات ظهرت في القارة الضخمة القديمة "Gondwana".

المصدر: وكالات