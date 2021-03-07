مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفتين أمريكيتين باتجاه الخليج العربي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي شريط فيديو يظهر قاذفتين من طراز "بي-52" الأمريكيتين أثناء تحليقهما فوق الأجواء الإسرائيلية بمرافقة مقاتلتين "إف-15" الإسرائيلية.

وتعليقا على الفيديو كتب أدرعي : "يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسا منيعا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد".

وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في أجواء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف "ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".

المصدر: رابتلي + وكالات