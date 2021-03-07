البابا يصلي لأرواح ضحايا الحرب من بين ركام الموصل

في آخر يوم من زيارته التاريخية للعراق وصل البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى الموصل حيث أقام قداسا، وترأس صلاة على أرواح ضحايا الحرب من أمام كنيسة أثرية مدمرة وسط المدينة.

وأقيم القداس في "حوش البيعة" وهو ساحة تتوسط 4 كنائس في منطقة الموصل القديمة.

ودعا البابا فرنسيس أثناء القداس إلى السلام ونبذ العنف والكراهية كما دعا المسيحيين العراقيين إلى العودة لمدينة الموصل والقيام بدورهم "الحيوي"، فيما أشار إلى أن انخفاض أعدادهم في العراق "أمر مؤسف".

وهذه هي أول زيارة لشخصية كبيرة إلى الموصل التي كانت معقلا لتنظيم "داعش"، الذي أعلن "الخلافة" منها عام 2014.

وتحمل هذه المحطة من الزيارة أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، تشكّل مركزا لتابعي الديانة المسيحية في العراق، وتعرّضت كنائسها وأديرتها الضاربة في القدم لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.

المصدر: وكالات