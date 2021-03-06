هروب تماسيح من مزرعة في جنوب إفريقيا

هرب عدد كبير من التماسيح متوسطة الحجم من مزرعة في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية في ويسترن كيب، جيمس برنت ستيان: "تم نصب الفخاخ في النهر، وإن حماية البيئة والشرطة وملاك الأراضي في المنطقة سيقومون بدوريات ليلا".



وأضاف ستيان: "تأكدنا من هروب عدد من التماسيح الصغيرة من مزرعة تربية تجارية في بونييفال، تم استرجاع عشرين تمساحاً، ولا يزال عدد غير معروف طليقاً، على الأرجح هربوا إلى النهر".

المصدر: AP + وكالات