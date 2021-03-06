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هروب تماسيح من مزرعة في جنوب إفريقيا

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هرب عدد كبير من التماسيح متوسطة الحجم من مزرعة في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية في ويسترن كيب، جيمس برنت ستيان: "تم نصب الفخاخ في النهر، وإن حماية البيئة والشرطة وملاك الأراضي في المنطقة سيقومون بدوريات ليلا".

وأضاف ستيان: "تأكدنا من هروب عدد من التماسيح الصغيرة من مزرعة تربية تجارية في بونييفال، تم استرجاع عشرين تمساحاً، ولا يزال عدد غير معروف طليقاً، على الأرجح هربوا إلى النهر".

المصدر: AP + وكالات

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