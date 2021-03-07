ولادة حيوان نادر في بريطانيا

شهدت حديقة حيوان تشيستر في شمال غرب بريطانيا ولادة أنثى "أكاب" أطلق عليه اسم "نيا نيا". وسجلت كاميرات المراقبة لحظة ولادة هذا الحيوان الغريب المهدد بالانقراض.

وحيوان الأكاب هو حيوان غريب ذو لون بني، ووجهه رمادي، وأرجله مخططه باللونين الأبيض والأسود ويعتقد أن هذه العلامات لمساعدة الصغار على تتبع أمهاتها في الغابات الكثيفة، وهي أيضا بمثابة تمويه. له لسان أزرق طويل شبيه بلسان الزرافة يستخدمه في تنظيم أذنيه، وقرنين فوق رأسه. وأهم ما يميز الأكاب أن قائمتيه الخلفيتين تشبهان قائمتي الحمار الوحشي مما أحدث خللا في اعتقاد العلماء من نوعه أو أن له سلالة مستقلة. وتشتهر حيوانات الأكاب بصفة الخجل، لذلك يصعب مشاهدتها في الغابات.

المصدر: وكالات