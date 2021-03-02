الإفراج عن مئات التلميذات المختطفات في نيجيريا

أعلن المسؤولون عن إطلاق سراح 279 طالبة نيجيرية اللائي اختطفن الأسبوع الماضي في ولاية زامفارا الشمالية الغربية، مشيرين إلى أنهن محررات وسيخضعن لفحص طبي قبل لم شملهن مع عائلاتهن

ونشرت وكالة اسوشيتد برس مقاطع فيديو تظهر الفتيات المحرراتيرتدين حجابا أزرق وكن حافيات يسرن قرب مكتب مقر حكومة الولاية في غوساو.

واختطف مسلحون الفتيات من مدرسة البنات الإعدادية الحكومية في بلدة جانغيبي يوم الجمعة أثناء سلسلة عمليات الخطف الجماعي للطالبات في نيجيريا.

وتقوم الشرطة والجيش منذ ذلك الحين بعمليات مشتركة لإنقاذ الفتيات اللواتي أثار اختطافهن غضبا دوليا واسعا.

المصدر: AP





