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قائد القوات البحرية الباكستانية يزور فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية

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زار القائد العام للبحرية الباكستانية الأميرال محمد أمجد خان نيازي اليوم السبت فرقاطة أسطول البحر الأسود الروسي "الأميرال غريغوروفيتش" الراسية في ميناء كراتشي الباكستاني.

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وأثناء زيارته تعرف نيازي على الأسلحة الرئيسية المحمولة على السفينة الروسية ومروحية البحث والإنقاذ Ka-27PS المزودة بها، ودوّن توقيعه وعبارات الصداقة والاحترام المتبادلين بين بحريتي البلدين في دفتر زوار السفينة.

المصدر: رابتلي

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