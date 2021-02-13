قائد القوات البحرية الباكستانية يزور فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية

زار القائد العام للبحرية الباكستانية الأميرال محمد أمجد خان نيازي اليوم السبت فرقاطة أسطول البحر الأسود الروسي "الأميرال غريغوروفيتش" الراسية في ميناء كراتشي الباكستاني.

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وأثناء زيارته تعرف نيازي على الأسلحة الرئيسية المحمولة على السفينة الروسية ومروحية البحث والإنقاذ Ka-27PS المزودة بها، ودوّن توقيعه وعبارات الصداقة والاحترام المتبادلين بين بحريتي البلدين في دفتر زوار السفينة.

المصدر: رابتلي