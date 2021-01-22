شاهد.. امرأة تقود سيارة مسروقة تصدم شرطيا
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أصيب شرطي بجروح طفيفة جراء بعد أن صدمته سيارة مسروقة سارعت باتجاهه في محاولة للخروج من موقف السيارات في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وتظهر لقطات أن السيارة عادت إلى الخلف عندما حاول عناصر الشرطة إيقاف المشتبه بها، ثم اتجهت نحو الشرطي الذي خرج من سيارته.
وحسب الشرطة فإن المشتبه بها كاتارينا فانفوسن خرجت من السيارة وسرعان ما تم اعتقالها.
ووجهت إليها تهما بسرقة سيارة ومحاولة الفرار من مكان الحادث ومحاولة القتل من الدرجة الثانية.
المصدر: AP