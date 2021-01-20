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موكب بايدن يصل واشنطن قبيل تنصيبه

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شوهد موكب جو بايدن في واشنطن العاصمة بعد ظهر يوم الثلاثاء متوجهاً إلى نصب لنكولن التذكاري حيث أحيا الرئيس المنتخب ونائبه كامالا هاريس ذكرى ضحايا COVID-19،

وذلك قبيل أدائه لليمين الدستورية.

ووصل بايدن إلى القاعدة الجوية العسكرية الواقعة بالقرب من واشنطن يوم الثلاثاء، ثم توجه بسيارته إلى وسط المدينة. كما شوهدت القوات العسكرية منتشرة حول "بلير هاوس" قبل وصول الرئيس المنتخب. و"بلير هاوس" هو مقر إقامة الضيوف ويعود إلى القرن التاسع عشر ويقع عبر الشارع من البيت الأبيض حيث يقيم الرؤساء المنتخبون قبل تنصيبهم وفقا للتقاليد.

المصدر: رابتلي

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