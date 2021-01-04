الثلج يصل إلى مترين شمال إيطاليا

شهدت بلدة منتجع التزلج أبيتون الواقعة شمال إيطاليا تساقطا كثيفا للثلوج أدى إلى تراكمها على ارتفاع مترين، يوم السبت.

وشوهد السكان وهم يزيلون أكوام الجليد عن السيارات والأسطح لتسهيل الوصول إليها. كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات.

كما تم رصد سيارة إسعاف في المنطقة. وحثت السلطات المحلية الزوار على تأجيل السفر غير العاجل إلى المنطقة للسماح لخدمات الطوارئ بإخلاء المسارات وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية.

المصدر: رابتلي