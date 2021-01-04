سفينة إسبانية تنقذ 265 مهاجرا في المتوسط

أنقذت سفينة الإغاثة الإسبانية التابعة لمنظمة "أوبن أرمز" غير الحكومية، 265 مهاجرا من قوارب في البحر الأبيض المتوسط ​​​​في الأيام القليلة الماضية.

وكتبت منظمة "أوبن آرمز" الخيرية على حسابها في "تويتر" أن سفينتها نقلت بأمان يوم السبت 96 مهاجرا كانوا يستقلون قاربا خشبيا بدون سترات نجاة وتقطعت بهم السبل في المياه الدولية.

وفي عملية منفصلة جرت يوم رأس السنة الجديدة أنقذت السفينة 169 مهاجرا غادروا الشواطئ الليبية.

المصدر: أسوشيتد برس