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مواقع التواصل تتناقل فيديو عن ردة فعل "القوات الخاصة السعودية" لحظة هجوم عدن

فيديوهات

مواقع التواصل تتناقل فيديو عن ردة فعل
Reuters
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تداول نشطاء على مواقع لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ردة فعل القوات الخاصة السعودية لحظة الهجوم الذي استهدف الوفد الحكومي الجديد في اليمن.

وأعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع الفيديو على صفحته بـ"تويتر"، وقال: "ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله".

المصدر: RT

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