مواقع التواصل تتناقل فيديو عن ردة فعل "القوات الخاصة السعودية" لحظة هجوم عدن

تداول نشطاء على مواقع لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر ردة فعل القوات الخاصة السعودية لحظة الهجوم الذي استهدف الوفد الحكومي الجديد في اليمن.

فيديو:



شاهدوا شجاعــة ابطال القــوات الخاصة #السعوديه اثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد

سقوط الصاروخ الحوثي و اخراجهم من#مطار_عدن



معلومه:

تم انقاذ الوزراء #اليمنيين و اخراجهم لمنطقه

امنه خلال 4 دقائق فقط ...



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كفو يا ابطال اللواء 64 ممثله بكتيبة 85

ووحوش الكتيبه 66 و 62 🇸🇦🇾🇪 pic.twitter.com/ZP2EDJpZMr — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) December 31, 2020

وأعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع الفيديو على صفحته بـ"تويتر"، وقال: "ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله".

ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل إحترافي وردة فعل سريعة لإحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء 😍🇸🇦 يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ماشالله 🇸🇦 https://t.co/GgyckL6hyq — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 31, 2020

المصدر: RT