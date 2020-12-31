شاهد.. شرطي يصيب رجلا بمسدس صاعق كهربائي في حديقة وطنية بولاية نيو مكسيكو

نشرت إدارة حديقة نصب بتروجليف الوطني الأمريكية في ولاية نيو مكسيكو شريط فيديو لحادث وقع في الحديقة الأحد الماضي حيث أصاب شرطي رجلا بمسدس صاعق كهربائي بعد رفض الأخير مطالبه.

وجاء في بيان إدارة الحديقة أن الحادث وقع بعد أن لاحظ الشرطي رجلا، اسمه داريل هاوس، مع رفيقته وكلبه في أرض الحديقة الممنوع الدخول إليها. ويوثق فيديو من كاميرا مثبتة في جسم الشرطي أن داريل حاول مواصلة سيره رغم إصرار الشرطي على ضرورة تسجيل اسمه كمنتهك لقواعد الحديقة، وبدأ الرجل يصرخ طلبا للعون والمساعدة وبعد ذلك أصابه الشرطي بالمسدس الكهربائي.

وجاء في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

المصدر: أ.ب.