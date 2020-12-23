مشاهد من مكان إسقاط طائرة استطلاع سعودية في اليمن

نشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الثلاثاء، مشاهد من مكان إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، خلال تحليقها في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وتظهر مشاهد حطام طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للجيش السعودي، من طراز "ch4"

​وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع من نوع "سي إتش 4" تابعة لسلاح الجو السعودي، بعد استهدافها بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد، في مديرية مدَغِل (شمال غربي) محافظة مأرِب".

المصدر: سبوتنيك