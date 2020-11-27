طفلة كُتب لها عمر جديد!

نجت طفلة روسية بأعجوبة بعد أن سقطت من ارتفاع شاهق في مدينة تومسك ، وخرجت من المستشفى عقب تلقيها العلاج.

وكانت الطفلة سقطت من نافذة شقة أسرتها في الطابق الرابع، ورصدت كاميرا مراقبة لحظة سقوطها المخيفة.

ونهضت الطفلة بعد أن سقطت على أكوام من الثلج، وكانت بمثابة واق لها من الارتطام بالأرض.

ويقيم الأطباء في الوقت الحالي حالة الفتاة على أنها مرضية، ولا تزال تتلقى العناية من طبيب أعصاب.

بالمقابل، ينتظر أن تتعرض والدتها للمساءلة، بخاصة أن المعلومات تشير إلى أنها لم تكن في المنزل لحظة سقوط ابنتها الصغيرة، والتحقيق جار في هذه القضية.

المصدر: ife.ru