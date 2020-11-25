عبد الله الثاني يفتتح أول مستشفى ميداني

افتتح الملك الأردني عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، أول مستشفى ميداني مخصص لمرضى فيروس كورونا في حرم مستشفى الأمير هاشم بن الحسين التابع للخدمات الطبية الملكية بمحافظة الزرقاء.

تم بناء أول مستشفى ميداني في غضون أسبوعين على مساحة تبلغ 5200 متر مربع وهو يتسع لـ 300 سرير، منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و12 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرّة عناية حثيثة.

وخُصص المستشفى لاستقبال الحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.

وسيتم افتتاح مستشفيين ميدانيين آخرين تابعين للخدمات الطبية الملكية خلال أسابيع، بهدف تطوير القدرات للتعامل مع الجائحة، لتصل القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثلاث إلى 900 سرير، منها 220 سريراً للعناية الحثيثة.

المصدر: وكالات