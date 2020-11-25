في مراسم تقليدية أخيرة في البيت الأبيض.. ترامب يعفو عن الديك الرومي
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وفقا لتقاليد عيد الشكر السنوية منح الرئيس الأمريكي دونالد العفو من الذبح عن اثنين من الديوك الرومية خلال حفل أقيم بحديقة الورود في البيت الأبيض.
ونال ديك رومي يحمل اسم "كورن" هذا العفو بعدما تغلب على ديك رومي آخر بنتيجة تصويت على "تويتر"، لكن المنافس الخاسر "كوب" سينجو بريشه أيضا وفق التقليد.
وسبق أن اختار دونالد ترامب، اسم "حبوب الذرة"، و"عرنوس الذرة" للديكين اللذين سيتم "العفو" عنهما".
المصدر: وكالات