شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع قرب دمشق

قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 8 أهداف عسكرية في سوريا.

ونشر الجيش مقطع فيديو وثق القصف الذي نفذه صباح اليوم.

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وكان مصدر عسكري سوري قد قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أنه حوالي الساعة 3 و11 دق فجر هذا اليوم قام الجيش الإسرائيلي بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط الدفاعا الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.

ويربط الإسرائيليون قصف سوريا المتواصل منذ سنوات بمحاربة الوجود الإيراني المعادي وتوابعه على حدودهم الشمالية.

يشار إلى أن العسكريين الإيرانيين موجودون في سوريا، وكما تصرح طهران، يقدمون مساعدة استشارية لقوات الحكومة السورية في محاربة الإرهابيين، بناء على طلب دمشق.

المصدر: RT + وكالات