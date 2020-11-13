إطلاق نار ورمي قنبلة يدوية داخل مشفى في تعز اليمنية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تبادل إطلاق نار ورمي قنبلة يدوية بعد مشادة كلامية داخل أحد مستشفيات محافظة تعز اليمنية.

وأعلنت وسائل الإعلام اليمنية أن هذا الفيديو يوثق لحظة تصفية الجندي، محمد المغربي في مستشفى الروضة بمدينة تعز اليمنية.

وقال النشطاء إن هذه الجريمة البشعة ارتكبت قبل أسبوعين ولم يتم حتى الآن القبض على القتلة على الرغم من معرفة هويتهم وظهور صورهم واضحة في كاميرات المراقبة.

المصدر: وكالات