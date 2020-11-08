 
مباشر

كامالا هاريس ترقص

فيديوهات

كامالا هاريس ترقص
RT
كامالا هاريس ترقص مع الأطفال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3sz

تزامنا مع فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي نبش نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابقا لكامالا هاريس وهي ترقص مع عدد من الأطفال.

وكانت هاريس قالت في خطاب النصر في وقت مبكر اليوم الأحد عقب إعلان فوز المرشح الديمقراطي بايدن على حساب الرئيس دونالد ترامب "إنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية".

المصدر: مواقع التواصل + رويترز

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا