كامالا هاريس ترقص

تزامنا مع فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي نبش نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابقا لكامالا هاريس وهي ترقص مع عدد من الأطفال.

This. It took 243 years to break the glass ceiling. Daughter of immigrants. A tough American woman. More power to you! You deserve every moment of this joyful dance! A very happy moment for women fighting for their place under the sun @KamalaHarris ! pic.twitter.com/j6ikONZ4Ng — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) November 7, 2020

وكانت هاريس قالت في خطاب النصر في وقت مبكر اليوم الأحد عقب إعلان فوز المرشح الديمقراطي بايدن على حساب الرئيس دونالد ترامب "إنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، ويجب أن يكون لدينا إرادة للقتال من أجل الديمقراطية".

المصدر: مواقع التواصل + رويترز