هبوط خطير من قمرة القيادة

نشرت صفحة في "تويتر" متخصصة بشؤون الطيران، مقطع فيديو وثّق لحظات هبوط طائرة وانحرافها عن المدرج بصورة خطيرة.

ويظهر مقطع الفيديو الطائرة وهي تهبط تدريجيا، وبعد ملامستها للأرض، تنحرف بشدة خارجة عن مسارها ثم تتوقف بصعوبة على جانب المدرج.

Nailed it 😂🛬 pic.twitter.com/Tr4yGjdCVE — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) October 18, 2020

وأرفق المقطع المصور بتعليق يقول: "تمكن من السيطرة على الموقف بنجاح"، وأعرب البعض عن سعادته لأن الطيار لم يصب بأذى، وتساءل البعض الآخر عن سبب انحراف الطائرة وخروجها عن المدرج، ورجح معلقون أن تكون الريح وراء هذا الهبوط الخشن.

المصدر: lenta.ru