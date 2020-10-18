نجاة امرأة من موت محتم بعد مرور جرافة فوقها

نجت امرأة بأعجوبة بعد مرور جرافة ثقيلة فوقها بينما كانت تعبر ممر مشاة في مدينة نوفوأرخانغلسك بمقاطعة كيروفوغراد الأوكرانية.

ورصدت كاميرات المراقبة الجرافة وهي تصدم بصندوقها المسنن الأمامي، امرأة لحظة عبورها ممر المشاة، وواصلت الآلية التحرك إلى الأمام دون توقف، لكن ولحسن الحظ سقطت الضحية بين العجلات، الأمر الذي أسهم في بقائها على قيد الحياة.

وفيما بعد، أوضح سائق الجرافة تصرفاته قائلا إن صندوق آليته الأمامي منعه من رؤية المرأة.

المصدر: رابتلي