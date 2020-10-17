أذربيجان.. قصف مراسم تشييع
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قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن القوات الأرمنية قصفت يوم الخميس موكبا جنائزيا في مقبرة تقع في منطقة تارتار في أذربيجان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين.
وذكرت الوزارة في تغريدة على موقعها في تويتر: "أثناء القيام بمراسم دفن في منطقة تارتار في أذربيجان لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون".
وحصلت رابتلي على مقطع فيديو من قناة "APA TV" يعرض حطام شواهد القبور، فضلا عن تدمير السياج والسيارات في الموقع، فيما لم يصدر عن أرمينيا ما ينفي هذه المزاعم.
المصدر: رابتلي