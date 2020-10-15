اندلاع حريق على أعلى جبل في إفريقيا

تستمر الحرائق المندلعة على أعلى جبل في إفريقيا، جبل كليمنجارو، في تنزانيا لليوم الثالث على التوالي.

واندلعت الحرائق بعد ظهر يوم 11 أكتوبر، حسبما نقلته منظمة "تانابا"، التي تدير الحدائق الوطنية في البلاد. وامتد الحريق إلى أراضي المتنزه الوطني وكان مرئيًا على مسافة عشرات الكيلومترات.

واحتوت الطوارئ معظم ألسنة اللهب، لكن العمل لا يزال مستمراً. كما يساعد المتطوعون والقرويون السلطات على إطفاء الحريق.

وجبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا، حيث تصل أعلى نقطة فيه إلى 6 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويتسلق الجبل سنويا حوالي 50 ألف سائح من مختلف بقاع الأرض.

المصدر: وكالات