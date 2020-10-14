الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تبدأ بنقل المواطنين من مخيم الهول

شرعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بنقل مواطنين سوريين من مخيم الهول، كما يتضح من اللقطات التي جرى تصويرها يوم الاثنين.

ويستضيف المخيم، الواقع على تخوم بلدة الهول بمحافظة الحسكة السورية، نازحين من الأراضي التي خضعت سابقا لتنظيم "داعش" الإرهابي ومنهم أقارب مقاتلين مزعومين في التنظيم.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن المخيم يضم نحو 64.619 شخصا 48٪ منهم عراقيون (30.824)، 37٪ سوريون (24.325)، و 15٪ من جنسيات أخرى (9.462).

وذكرت الأنباء أنه جرى الإفراج عما يقل عن 1000 شخص من المخيم على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، قيل إن معظمهم من المواطنين السوريين. كما أعيد ما لا يقل عن 18 طفلا يحملون الجنسيات الأجنبية إلى أوطانهم ومنها روسيا وكندا والمملكة المتحدة.

المصدر: رابتلي