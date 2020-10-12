كيم جونغ أون يحضر حفلا رياضيا وفنيا ضخما

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الأحد حفلا ضخما بمشاركة الآلاف من الراقصين والرياضيين والفنانين في ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء حزب العمال الحاكم.

وحسب مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي ظهر الزعيم كيم جونغ أون في استاد ماي داي الضخم مساء يوم الأحد لمشاهدة حفل رياضي وفني ضخم شارك فيه الآلاف من الفنانين يؤدون عروض الرقص والجمباز.

وجاء هذا الحفل بعد يوم من عرض عسكري ليلي غير مسبوق، استعرضت فيه كوريا الشمالية مجموعة كبيرة من الأسلحة الجديدة.

المصدر: وكالات