مشاهد جديدة من المعارك في قره باغ

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو من معركة القتال في قره باغ، مشيرة إلى أن اللقطات توثق الأراضي المحررة من الاحتلال.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، إنها دمرت 4 دبابات تابعة للقوات الأرمنية خلال المعارك في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له وضبطت 3 أخرى.

وقالت الوزارة الدفاع، في بيان: "تم خلال المعارك في اتجاه ماداغيز – أغديرينسك تدمير 4 دبابات لكتيبة الدبابات الـ77 للقوات المسلحة الأرمنية وضبط 3 أخرى كغنائم عسكرية".

المصدر: وكالات