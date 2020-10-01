الشرطة الإيطالية تعترض قاربا تونسيا

اعترضت الشرطة الإيطاية قارب صيد تونسيًا يوم الثلاثاء وألقت القبض على ربانه بتهمة الصيد غير القانوني في المياه الجنوبية الإيطالية وذلك بعد مطاردة طويلة وخطيرة.

وكان القارب التونسي يصطاد في المياه الإيطالية على بعد حوالي 9 أميال من جزيرة لامبيون قبالة جزيرة لامبيدوزا عندما رصدته شرطة الحدود باليرمو.

وبحسب تقرير الشرطة فإن القارب التونسي تجاهل المطالب المتكررة بالتوقف وحاول الهروب

بعد عدة ساعات من المطاردة والمناورات الخطيرة تمكنت الشرطة الإيطالية أخيرًا من الصعود إلى القارب التونسي واعتقال ربانه.

المصدر: وكالات