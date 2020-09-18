أطول طابور أمام أحد أفران الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أطول طابور لمواطني السودان وهم يقفون أمام فرن للخبز لشراء احتياجاتهم، في واحدة من مسببات أزمة أطاحت بحكومة الرئيس السابق عمر البشير.

وأظهر الشريط المصور طابورا طويلا على جهتي المخبز في انتظار شراء ما يحتاجونه من هذه السلعة.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، نقصا حادا في الخبز منذ أسابيع، ما أجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية.

المصدر: RT