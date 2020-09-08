إيران.. عراك بالأيدي على "الورقة الخضراء"

تشهد إيران إقبالا كبيرا على الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه بشكل ملحوظ أمام الريال مؤخرا، ما دفع الناس للتهافت على شراء الورقة الخضراء لحفظ مدخراتهم.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطوابير أمام مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية في عدة نقاط من العاصمة طهران.

كذلك تداول ناشطون مقطع فيديو لعراك بالأيدي حدث بين مواطنين في أحد هذه الطوابير في شمال العاصمة طهران.

وارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في سوق العملات الموازية (السوداء) في العاصمة طهران إلى 252000 ريال ، وذلك بعدما كان قبل شهر عند 215500 ريال.

المصدر: RT